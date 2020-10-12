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Меркель закликала припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала представників Вірменії і Азербайджану негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабаху.

Лідер провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

– Бойові дії мають бути негайно припинені, – зазначила Ангела Меркель.

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За її словами, сторони повинні продовжити вести переговори у рамках Мінської групи.

Протистояння у Нагірному Карабаху

Конфлікт у Нагірному Карабаху розпочався 27 вересня. Азербайджан і Вірменія почали вести бої за цю територію.

Сторони повідомляли загиблих, постраждалих і руйнування. 9 жовтня вони зустрілися у Москві для ведення переговорів. Згода була досягнута, з 12.00 10 жовтня країни повинні були припинити вогонь, проте того ж дня вона була зірвана.

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у порушенні перемир’я і продовжили бойові дії.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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