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Факти / Світ

На виборах до парламенту Литви лідирують опозиційні консерватори

На виборах до Сейму Литви, які пройшли 11 жовтня, лідирують представники партії Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви.

За попередніми результатами, за опозиційних консерваторів віддали свої голоси 23,2% виборців.

Серед лідерів також Союз селян і “зелених” Литви, вони набирають 18,3%.

Читайте: Литва спростила правила в’їзду до країни під час карантину

До парламенту також проходить Партія праці, за неї проголосували 10,5% людей, а також Соціал-демократична партія Литви – вона набрала 9,7% голосів.

Карантин у Литві

З 7 жовтня Литва змінила правила в’їзду до країни для громадян інших держав.

Згідно з новою постановою, на самоізоляцію відправляють лише тих іноземців, епідситуація на батьківщині яких гірша, ніж у Литві.

Нововведення не стосується третіх країн, для них діють інші правила.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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