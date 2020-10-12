Нобелівська премія 2020 з економіки: імена лауреатів

Нобелівська премія 2020 у галузі економіки дісталася Полу Мілгрому та Роберту Вільсону за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів.

Вручення Нобелівських премій 2020 розпочалося 5 жовтня. Тоді нагороджували лауреатів премії з медицини і фізіології.

6 жовтня відбувалася церемонія нагородження з фізики, 7 жовтня – з хімії, 8 жовтня – з літератури, а 9 жовтня пройшло вручення Нобелівської премії миру.