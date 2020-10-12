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Факти / Світ

Понад 7 млн хворих в Індії та США: коронавірус у світі 12 жовтня

Статистика коронавірусу в світі на 12 жовтня свідчить про 37 396 254 інфікованих. За добу хворобу виявили ще у понад 250 тис. людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 075 779 пацієнтів.

Країни, де найбільше випадків коронавірусу

  • США – 7 761 673;
  • Індія – 7 053 806;
  • Бразилія – ​​5 094 979;
  • Росія – 1 291 687;
  • Колумбія – 911 316.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу

  • США – 214 764;
  • Бразилія – ​​150 488;
  • Індія – 108 334;
  • Мексика – 83 781;
  • Велика Британія – 42 915

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Канадою.

Карантин в інших країнах

Через різке зростання випадків захворювання на Covid-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.

Тим часом працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.

Влада Берліну через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.

Коронавірус 11 жовтня

Для порівняння, станом на ранок 11 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 102 281 випадку.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 1 071 308 осіб, а одужали 25 764 172 пацієнти.

Фото: Dreamstime

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