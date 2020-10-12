У Мінську силовики жорстоко побили Микиту Домрачева, брата Дар’ї Домрачевої – чотириразової олімпійської чемпіонки з біатлону.

На відео видно, як декілька силовиків повалили чоловіка на землю та почали бити його ногами та кийками.

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Микита Домрачев розповів, що 11 жовтня він їхав на велосипеді до своєї матері. В одину мить до нього підбігли силовики і почали бити.

– Вони просто повалили мене з велосипеда і, нічого не пояснюючи, почали бити. У мене посипалися іскри з очей, текла по голові кров. Я злякався за свій велосипед – він у мене вже 10 років і дуже мені дорогий, я намагався вирватися, щоб уберегти його, – розповів постраждалий.

За словами Домрачева, після побиття його закинули в мікроавтобус, де погрожували і тикали палицею. Чоловік просив силовиків викликати швидку, від ударів на обличчі було багато крові.

Швидка забрала постраждалого вже у відділку, куди привезли його силовики. Перед цим він підписав протокол, де було вказано що чоловік брав участь у несанкціонованому масовому заході.

Протести в Білорусі

Внаслідок виборів президента Білорусі, де Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, по всій країні почались протести. Станом на 11 жовтня затримано тисячі мітингувальників.

У Мінську виникла бійка між протестувальниками і ОМОНом, де багато людей також жорстко затримали. В столицю влада звозить автобуси, вантажівки для перевезення людей, автозаки, джипи з системою Рубіж і автомобілі з колючим дротом.

Джерело: TUT.bу