Представники чинного очільника США і кандидата на цю посаду на виборах 2020 Дональда Трампа наполягають на проведенні другого раунду дебатів з демократом Джо Байденом 15 жовтня.

Раніше комісія з проведення дебатів скасувала цю зустріч через інші плани у кандидатів на цей день.

– Непогано, якби комісія повернула дебати до графіку, – зазначив представник Білого дому Браян Моргенстерн.

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Зміну рішення у Трампа пов’язують з тим, що президент більше не становить небезпеки як носій коронавірусу, про що заявив сам кандидат і його лікар. Тому дебати можуть пройти очно.

Дебати між Трампом і Байденом

Перші дебати між кандидатами у президенти США на виборах 2020 Трампом і Байденом проходили 30 вересня. Тоді діалогу не було, зустріч перетворилася на хаос через взаємні звинувачення.

За результатами першого туру, Байден випереджав Трампа на 10%.

Друга зустріч була запланована на 15 жовтня, однак її скасували через плани у кандидатів, повідомили представники комісії.