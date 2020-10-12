На марші пенсіонерів 12 жовтня біля корпусу Білоруського національно-технічного університету у Мінську силовики застосували світло-шумові гранати.
За словами очевидців, було щонайменше п’ять вибухів, а міліція почала затримувати студентів, які прийшли пенсіонерам на допомогу.
Нібито є також потерпілі, але підтвердження цієї інформації немає.
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На кадрах відео у Telegram-канал NEXTA чути крики людей і вибухи.
Вогнепальна зброя і протести у Білорусі
У МВС 12 жовтня заявили про готовність застосувати вогнепальну зброю проти учасників протестів у Мінську в разі виникнення такої необхідності.
Там вважають, що протести стали організованими і вкрай радикальними.
Фото: TUT.BY