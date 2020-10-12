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Факти / Світ

Проти учасників маршу пенсіонерів у Мінську застосували світло-шумові гранати

На марші пенсіонерів 12 жовтня біля корпусу Білоруського національно-технічного університету у Мінську силовики застосували світло-шумові гранати.

За словами очевидців, було щонайменше п’ять вибухів, а міліція почала затримувати студентів, які прийшли пенсіонерам на допомогу.

Нібито є також потерпілі, але підтвердження цієї інформації немає.

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На кадрах відео у Telegram-канал NEXTA чути крики людей і вибухи.

Вогнепальна зброя і протести у Білорусі

У МВС 12 жовтня заявили про готовність застосувати вогнепальну зброю проти учасників протестів у Мінську в разі виникнення такої необхідності.

Там вважають, що протести стали організованими і вкрай радикальними.

Фото: TUT.BY

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