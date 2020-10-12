Публікацію Дональда Трампа у Twitter про те, що у нього є імунітет до коронавірусу, представники соціальної мережі позначили як таку, яка може вводити користувача в оману.

У цьому пості очільник США стверджує, що він більше не є заразним.

– Я не можу переносити його (коронавірус, – Ред.). Дуже приємно знати, – написав Дональд Трамп.

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Цю заяву позначили як таку, у якій може міститися потенційно неправдива інформація про коронавірус. Однак її не видалили, оскільки слова Трампа становлять суспільний інтерес.

Коронавірус у Трампа

Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Хворобу підтвердили і у його дружини Меланії.

Спочатку очільник США збирався продовжувати працювати у такому стані, проте пізніше його госпіталізували.

6 жовтня Трампа вже виписали з лікарні. 11 числа лікар Білого дому заявив, що президент не може поширювати хворобу.

Джерело: Donald J. Trump