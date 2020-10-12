Вірус, відповідальний за Covid-19, може залишатися заразним на таких поверхнях, як банкноти, екрани телефонів і нержавіюча сталь, протягом 28 днів.

Про це свідчать результати дослідження Австралійського національного наукового агентства.

Однак експеримент проводився у темряві. Ультрафіолетове світло вбиває вірус.

Деякі експерти також поставили під сумнів реальну загрозу, яке представляє собою наземне передання в реальному житті.

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Коронавірус в основному передається, коли люди кашляють, чхають або розмовляють. Але є також свідчення того, що він може поширюватися частинками, що висять в повітрі.

За даними Центрів з контролю за захворюваннями США, також можливо, що хтось може заразитися Covid-19 під час дотику до інфікованих поверхонь – металу або пластику.

Що було раніше

Попередні лабораторні тести показали, що SARS-Cov-2 може вижити протягом двох-трьох днів на банкнотах і склі до шести днів на пластику і нержавіючій сталі.

Для порівняння, вірус грипу може вижити в тих самих умовах протягом 17 днів.