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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:12 - 12 жовтня

У Мінську до пізньої ночі не вщухали акції протесту. Вони почалися ввечері  11 жовтня і тривали в ніч на 12 жовтня в різних районах міста.

Люди виходили на вечірні акції на знак протесту проти масових затримань 11 жовтня. За інформацією правозахисників, кількість затриманих учасників мирної акції протесту в неділю наближається до 600.

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09:05 - 12 жовтня

У Білорусі двом заарештованим опозиціонерам після зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ змінили запобіжний захід.

З СІЗО відпустили директора PandaDoc Дмитра Рабцевича і керівника штабу Віктора Бабарика Юрія Воскресенського. Тепер вони перебуватимуть під домашнім арештом.

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09:02 - 12 жовтня

Після чергового розгону протестів у Білорусі 11 жовтня опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над громадянами країни.

За її словами, люди платять занадто багато за свободу.

– Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні, – відзначила Світлана Тихановська.

Попри це, лідер заявила, що протести триватимуть, люди домагатимуться свого.

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22:08 - 11 жовтня

У Малинівці люди спробували перекрити рух. Одного з хлопців збила машина. Потерпілий відмовився від госпіталізації.

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21:50 - 11 жовтня

Понад 250 осіб затримано на несанкціонованих акціях протесту в Білорусі.

Про це повідомляє незареєстрований в республіці правозахисний центр Весна.

Згідно з даними правозахисників, переважна більшість затриманих у Мінську. Крім того, зафіксовані затримання у Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобіні, Кобрині, Бобруйську.

Серед затриманих близько 40 журналістів і фотографів.

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17:22 - 11 жовтня

Жорстоке затримання на вулиці Романівська слобода. Чоловіка, який лежав на землі, тримали троє невідомих в балаклавах. У цей момент четвертий невідомий в балаклаві з розгону вдарив його ногою по голові.

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17:14 - 11 жовтня

Правозахисники повідомили вже про 92 затриманих по всій Білорусі. Акції протесту все ще тривають.

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17:12 - 11 жовтня

Розганяли протестувальників не тільки в Мінську, а й вінших містах, зокрема Вітебську.

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16:40 - 11 жовтня

Жорстокі затримання на вулиці Машерова. Спочатку протестувальників розганяли водомети, а потім люди в шоломах і балаклавах почали активно їх бити кийками.

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16:37 - 11 жовтня

11 жовтня для розгону мітингувальників силовики також використовують водомети.

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