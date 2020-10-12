09:12 -

У Мінську до пізньої ночі не вщухали акції протесту. Вони почалися ввечері 11 жовтня і тривали в ніч на 12 жовтня в різних районах міста.

Люди виходили на вечірні акції на знак протесту проти масових затримань 11 жовтня. За інформацією правозахисників, кількість затриманих учасників мирної акції протесту в неділю наближається до 600.