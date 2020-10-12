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Жовтень, 12 в 9:15
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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09:12
-
12 жовтня
У Мінську до пізньої ночі не вщухали акції протесту. Вони почалися ввечері 11 жовтня і тривали в ніч на 12 жовтня в різних районах міста.
Люди виходили на вечірні акції на знак протесту проти масових затримань 11 жовтня. За інформацією правозахисників, кількість затриманих учасників мирної акції протесту в неділю наближається до 600.
09:05
-
12 жовтня
У Білорусі двом заарештованим опозиціонерам після зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ змінили запобіжний захід.
З СІЗО відпустили директора PandaDoc Дмитра Рабцевича і керівника штабу Віктора Бабарика Юрія Воскресенського. Тепер вони перебуватимуть під домашнім арештом.
09:02
-
12 жовтня
Після чергового розгону протестів у Білорусі 11 жовтня опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над громадянами країни.
За її словами, люди платять занадто багато за свободу.
– Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні, – відзначила Світлана Тихановська.
Попри це, лідер заявила, що протести триватимуть, люди домагатимуться свого.
22:08
-
11 жовтня
У Малинівці люди спробували перекрити рух. Одного з хлопців збила машина. Потерпілий відмовився від госпіталізації.
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21:50
-
11 жовтня
Понад 250 осіб затримано на несанкціонованих акціях протесту в Білорусі.
Про це повідомляє незареєстрований в республіці правозахисний центр Весна.
Згідно з даними правозахисників, переважна більшість затриманих у Мінську. Крім того, зафіксовані затримання у Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобіні, Кобрині, Бобруйську.
Серед затриманих близько 40 журналістів і фотографів.
17:22
-
11 жовтня
Жорстоке затримання на вулиці Романівська слобода. Чоловіка, який лежав на землі, тримали троє невідомих в балаклавах. У цей момент четвертий невідомий в балаклаві з розгону вдарив його ногою по голові.
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17:14
-
11 жовтня
Правозахисники повідомили вже про 92 затриманих по всій Білорусі. Акції протесту все ще тривають.
17:12
-
11 жовтня
Розганяли протестувальників не тільки в Мінську, а й вінших містах, зокрема Вітебську.
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16:40
-
11 жовтня
Жорстокі затримання на вулиці Машерова. Спочатку протестувальників розганяли водомети, а потім люди в шоломах і балаклавах почали активно їх бити кийками.
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16:37
-
11 жовтня
11 жовтня для розгону мітингувальників силовики також використовують водомети.
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