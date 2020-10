ЄС не має наміру вводити загальний карантин – Єврокомісія

Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Загального карантину не буде, заявила глава комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Комісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить всі регіони ЄС на червону, жовту та зелену зони ризику.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal – its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020