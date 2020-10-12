ЄС не має наміру вводити загальний карантин – Єврокомісія

Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.
Загального карантину не буде, заявила глава комісії Урсула фон дер Ляйєн.
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Комісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить всі регіони ЄС на червону, жовту та зелену зони ризику.
– Система заснована на загальних критеріях та загальних вимогах і дозволить спростити рух через кордони, щоб уникнути їх закриття і введення загального карантину, – заявила вона.
Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal – its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020
Коли закінчиться пандемія Covid-19
Пандемія коронавірусу закінчиться лише тоді, коли 60% населення планети перехворіє на вірус і матиме антитіла до нього.
Другий варіант – коли науковці розроблять доступну вакцину проти Covid-19, вважає лікар Євген Комаровський.
При цьому жорсткі карантинні обмеження не зможуть подолати вірус.
Джерело: Урсула фон дер Ляйєн