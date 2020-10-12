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Факти / Світ

ЄС не має наміру вводити загальний карантин – Єврокомісія

Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Загального карантину не буде, заявила глава комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Комісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить всі регіони ЄС на червону, жовту та зелену зони ризику.

– Система заснована на загальних критеріях та загальних вимогах і дозволить спростити рух через кордони, щоб уникнути їх закриття і введення загального карантину, – заявила вона.

Коли закінчиться пандемія Covid-19

Пандемія коронавірусу закінчиться лише тоді, коли 60% населення планети перехворіє на вірус і матиме антитіла до нього.

Другий варіант  – коли науковці розроблять доступну вакцину проти Covid-19, вважає лікар Євген Комаровський.

При цьому жорсткі карантинні обмеження не зможуть подолати вірус.

Джерело: Урсула фон дер Ляйєн

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