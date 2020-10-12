Європейський союз висловив стурбованість щодо продовження бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху попри заяви про припинення вогню.

Про це заявив Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Читайте: Меркель закликала припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

– Ми вкрай занепокоєно відзначаємо повідомлення про продовження воєнних дій, зокрема проти цивільних об’єктів, а також про жертви серед цивільного населення, – заявив Боррель.

За його словами, обидві сторони закликають забезпечити повне дотримання усіх домовленостей.

ЄС просить Азербайджан та Вірменію негайно розпочати предметні переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання домовленостей, нанесення ударів у Нагірному Карабаху.

12 жовтня вранці Азербайджан та Вірменія розпочали нові обстріли у Нагірному Карабаху. Міноборони обох країн заявили про продовження ведення бойових дій.