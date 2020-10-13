У світі вже 10 вакцин проти коронавірусу перебувають на заключному третьому етапі клінічних тестувань.

Про це повідомила експерт ВООЗ Сумія Свамінатан.

– Зараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 вакцин-кандидатів, 10 з них – на заключному етапі масштабних клінічних тестувань, які повідомлять нам про їхню ефективність та безпечність.

Однак вона припускає, що достатню кількість даних щодо вакцин, які дозволять передати їх регуляторним органам, вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го.

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Водночас, директор ВООЗ з доступу до ліків та продуктів з охорони здоров’я Маріангела Сімао повідомила, що розроблені вакцини мають бути ліцензовані в тих країнах, де відбуваються їхні випробування.

Напередодні стало відомо, що компанія Johnson & Johnson тимчасово призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу. В одного добровольця зафіксували невідоме захворювання.

Проте очікується, що вакцина компанії буде готова до початку 2021 року.

Джерело: ETHealthWorld