У Всесвітній організації охорони здоров’я застерігають, що колективний імунітет не може бути дієвою стратегією у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу.

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– Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії він не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби, – сказав глава ВООЗ.

За його словами, організація має недостатню кількість інформації щодо імунітету проти коронавірусу, аби знати чи досяжний колективний імунітет.

За даними ВООЗ, менше ніж 10% людей мають імунітет до коронавірусної інфекції.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 жовтня в Україні виявили 5 133 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 особи, за добу – 107 пацієнтів. Водночас повністю одужали 116 562 українці, за добу – 2 152 особи.

Найбільша кількість хворих за останню добу була зафіксована у Харківській області – 439, Києві – 397, Львівській області – 341.