25-річний житель США зі штату Невада повторно заразився коронавірусом приблизно через півтора місяці після першої інфекції.

Вдруге перебіг захворювання був важче.

Як випливає з результатів дослідження в професійному науково-медичному журналі The Lancet Infectious Diseases, вдруге перебіг захворювання був більш важким – чоловік опинився у лікарні, для лікування використовувалася штучна вентиляція легенів.

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За даними вчених, цей пацієнт був інфікований двома різними видами нового вірусу SARS-CoV-2.

Крім того, дослідники зафіксували ще чотири випадки, коли зараження коронавірусом відбувалося повторно – в Бельгії, Нідерландах, Гонконзі й Еквадорі.

За словами керівника дослідження, доктора Марка Пандори з Університету Невади, поки не можна точно сказати, як довго зберігається імунітет після першого інфікування коронавірусом, але вже зараз ясно, що повторне зараження все одно можливе.

Перша смерть від повторного зараження

У Нідерландах зареєстрували перший в світі випадок смерті в результаті повторного зараження коронавірусом.

Пацієнтка мала хворобу кров’яних клітин, а також імунодефіцит. Жінці було 89 років.

Інтервал між першою і другою захворюваність Covid-19 становив два місяці.