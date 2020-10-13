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Факти / Світ

Понад 38 млн хворих: коронавірус у світі 13 жовтня

Статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнтів. 28 598 070 осіб одужали. 

Країни, де найбільше випадків коронавірусу:

  • США – 8 037 789;
  • Індія – 7 173 565;
  • Бразилія – ​​5 103 408;
  • Росія – 1 312 310;
  • Колумбія – 919 083.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу:

  • США – 220 011;
  • Бразилія – ​​150 709;
  • Індія – 109 894;
  • Мексика – 83 945;
  • Велика Британія – 42 875.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Канадою.

Карантин в інших країнах

Через різке зростання випадків захворювання на Covid-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.

Тим часом працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.

Влада Берліну через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.

Коронавірус 12 жовтня

Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 396 254 випадки.

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