Статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнтів. 28 598 070 осіб одужали.

Країни, де найбільше випадків коронавірусу:

США – 8 037 789;

Індія – 7 173 565;

Бразилія – ​​5 103 408;

Росія – 1 312 310;

Колумбія – 919 083.

Країни, де найбільше людей померло від вірусу:

США – 220 011;

Бразилія – ​​150 709;

Індія – 109 894;

Мексика – 83 945;

Велика Британія – 42 875.

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У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Канадою.

Карантин в інших країнах

Через різке зростання випадків захворювання на Covid-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.

Тим часом працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.

Влада Берліну через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.

Коронавірус 12 жовтня

Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 396 254 випадки.