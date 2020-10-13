Статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнтів. 28 598 070 осіб одужали.
Країни, де найбільше випадків коронавірусу:
- США – 8 037 789;
- Індія – 7 173 565;
- Бразилія – 5 103 408;
- Росія – 1 312 310;
- Колумбія – 919 083.
Країни, де найбільше людей померло від вірусу:
- США – 220 011;
- Бразилія – 150 709;
- Індія – 109 894;
- Мексика – 83 945;
- Велика Британія – 42 875.
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У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Канадою.
Карантин в інших країнах
Через різке зростання випадків захворювання на Covid-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.
Тим часом працівники барів і ресторанів насипали купи льоду перед будівлею парламенту Шотландії в Единбурзі на знак протесту проти того, що їх змушують закритися через карантин.
Влада Берліну через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження, які почали діяти вже цими вихідними.
Коронавірус 12 жовтня
Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня за добу кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 37 396 254 випадки.
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