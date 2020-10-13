Білорусь, Нагірний Карабах та Киргизстан. Колишні республіки СРСР, що найдовше знаходяться в ореолі Кремля – лихоманить не на жарт.

Чим би не закінчилося повстання у Киргизстані – воно є ланкою ланцюга невідворотних процесів на пострадянському просторі. Відлунням імперії, яке відчувають на собі більшість колишніх соціалістичних республік.

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Те ж відбувається і у Білорусі. Навіть якщо Лукашенко втримається у президентському кріслі, то це буде хитка влада. Втрачається вплив Путіна у Вірменії та Азербайджані – відновлення активних бойових дій в Нагірному Карабасі тому доказ.

Але відлуння СРСР це не єдине джерело конфліктів, революцій та повстань на пострадянському просторі. Нині у світі відбувається процес так званої регіоналізації міжнародних відносин.

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Коли голову піднімають нові ресурсно забезпечені країни, які хочуть грати більш активну роль у геополітичних процесах і здатні кидати виклик глобальним гравцям. Серед них Туреччина, Іран, Японія, Індія.

Окрім того, на тлі бойових дій за Нагірний Карабах, Вірменія відкрила кримінальну справу за статтею Міжнародний тероризм проти азербайджанських військових.