Президент США Дональд Трамп повернувся до передвиборної кампанії менш ніж через два тижні після позитивного результату тесту на коронавірус.

Тисячі людей зібралися на мітингу під відкритим небом в Сенфорді, штат Флорида, де Трамп зробив першу з чотирьох запланованих зупинок кампанії протягом наступних чотирьох днів у штатах на полях битв.

– Як здорово повернутися. Добре приїхати у свій рідний штат Флориду, щоб офіційно повернутися до передвиборної кампанії, – сказав президент.

Президент і суперник Джо Байден щосили намагаються отримати голоси за три тижні до виборів 3 листопада.

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У понеділок Байден виступив в Огайо, іншому штаті, що вагається.

Два тижні тому у Трампа був позитивний результат на Covid-19, а наступного дня його госпіталізували в Медичний центр Уолтера Ріда.

Але в неділю його особистий лікар сказав, що він більше не наражається на ризик передання Covid-19 іншим, і повідомив у понеділок, що його останні тести були негативними протягом декількох днів поспіль, хоча він не назвав дати.