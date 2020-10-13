У світі зафіксували першу смерть пацієнта, що повторно захворів на Covid-19

У Нідерландах зареєстрували перший у світі випадок смерті внаслідок повторного зараження коронавірусом.

Пацієнтка мала хворобу кров’яних клітин, а також імунодефіцит. Жінці було 89 років.

Інтервал між першою та другою захворюваність на Covid-19 становив два місяці.

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Вже за декілька днів їй стало дуже зле, а після двох тижнів перебування у госпіталі вона померла.

Як зазначають вірусологи, найчастіше повторно інфікуються Covid-19 люди з ослабленим імунітетом.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 13 жовтня, кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 37,4 млн. Лише за останню добу виявили 307 тис. нових випадків.

Ускладнення внаслідок хвороби забрали життя вже більше мільйона пацієнтів.

Джерело: BNO News