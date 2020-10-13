Викиди СО2 знизяться на 7% у 2020 році через пандемію коронавірусу

Світовий обсяг викидів CO2 у 2020 році через коронавірус може впасти на 7% у порівнянні з 2019 роком і відновитися до 2021 року.

Про це йдеться у щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2020.

– Після очікуваного падіння на 7% у 2020 році викиди CO2 відновляться у 2021 році та виростуть до 36 гігатонн (ГТ) у 2030 році, – зазначається у звіті.

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За даними експертів, наразі глобальні викиди відновлюватимуться повільніше, ніж після кризи 2008-2009 років. Пандемія коронавірусу та її наслідки можуть зменшити рівень викидів, але це не зменшить їх загалом. Тільки зміни щодо споживання енергії та структури виробництва можуть змінити тенденцію викидів.

– Новий детальний аналіз показує, якщо енергетична інфраструктура продовжить працювати так, як і раніше, то вона сама призведе до підвищення температури на 1,65° C, – повідомляє МЕА.

Окрім того, електростанції, промислові підприємства, будівлі та транспортні засоби генеруватимуть певний рівень викидів, якщо продовжать працювати методом спалювання викопного палива. Тому за аналогічної роботи, вони виділятимуть близько 10 гігатонн CO2 у 2050 році.

Серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід, експерти називають прискорене впровадження чистих енергетичних технологій, що скоротить кількість викидів до 2030 року вдвічі.

Забруднення в ЄС

У ґрунті центральної Європи і близьких до неї регіонів утворилася висока концентрація радіонуклідів.

Вчені з’ясували, що через аварійні витоки і ядерні вибухи, які були на виробництвах в другій половині XX століття, ці елементи зіпсували поверхневий шар.

Джерело: МЕА