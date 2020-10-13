Євросоюз вводить єдину систему контролю переміщення у зоні Шенгену

Євросоюз створив єдину систему організації переміщення людей всередині Шенгенської зони. Її розробили на основі ситуації з коронавірусом в усіх країнах Європи.

Рекомендації дозволять уникнути порушень функціонування зони Шенгену, заявили у Раді ЄС із загальних питань.

До цього всі карантинні заходи кожна країна ЄС визначала самотужки, що призводило до плутанини при переміщенні по Європі.

В основі системи лежить розроблений Єврокомісією проект створення загальноєвропейської карти санітарної ситуації. Вона оновлюватиметься щотижня на підставі єдиних критеріїв.

Знайти карту можна на сайті reopen.europa.eu.

Всі регіони будуть класифіковані за чотирма кольорами:

червоний – найвищий;

помаранчевий – середній;

зелений – найнижчий;

сірий – інформації для оцінки недостатньо.

При переміщенні людей між зеленими зонами, ніяких обмежень не буде.

При переміщеннях людей з помаранчевих або червоних зон країни ЄС мають право вимагати від них проходження семи або 14-денного карантину, або здачі тесту на Covid-19.

Країни ЄС відтепер повинні уникати введення загальних обмежень на перетин своїх кордонів без крайньої потреби.

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Для оновлення даних порівнюватимуть кількість нових випадків заражень на 100 тис. осіб за сім та 14 днів, а також відсоток позитивних тестів, від їх загального числа, за сім днів.

У разі введення нових санітарних заходів і обмежень країни повинні повідомляти центр за 48 годин.

Також обов’язковою умовою функціонування цієї системи стане реєстрація всіх подорожуючих, що дозволить відстежувати регіони, які вони відвідували.

Загальний карантин у Європі

Європейський Союз не має наміру вводити загальний карантин.

Пандемія коронавірусу закінчиться лише тоді, коли 60% населення планети перехворіє на вірус і матиме антитіла до нього. Інший варіант – буде винайдена ефективна вакцина від Covid-19.

Джерело: European Council of the European Union