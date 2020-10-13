Компанія Johnson & Johnson тимчасово призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу, оскільки в одного добровольця виникло невідоме захворювання.

Стан хворого вивчають медики та науковці.

На третьому етапі випробування вакцини до дослідження залучають 60 тис. добровольців з різних країн.

Очікується, що вакцина компанії буде готова до початку 2021 року.

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Вакцина від коронавірусу

Вчені з Оксфордського університету, які очолюють гонку за вакциною від коронавірусу, кажуть, що вона не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя.

Вакцина може забезпечити 50% захист. Хоча вона здатна буде знизити симптоматичні випадки наполовину, що значно розширило б можливості для влади з ослаблення обмежень, учені кажуть, що навряд чи це буде “срібною кулею”.

Джерело: CNN