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Макрон оголосив про введення комендантської години у Франції через Covid-19

У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавирусу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам.

За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.

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Макрон зазначив, що в ситуації, що склалася, вважає це адекватною мірою.

Він зазначив, школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.

Перед цим уряд вирішив ввести в країні режим надзвичайної санітарної ситуації з 17 жовтня.

Коронавірус у світі 14 жовтня

Станом на 14 жовтня коронавірусом у світі заразилися 38 066 297 осіб. За добу хворобу виявили ще у 20 тис. жителів планети.

Жертвами пандемії стали вже 1 085 411 людей.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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