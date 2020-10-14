Президент США Дональд Трамп хоче вивести американських військових із Сомалі.

Про це він сказав своїм радникам.

Це дозволить йому виконати обіцянки кампанії з повернення солдатів додому, попри те, що країну оточують повстанці, пов’язані з Аль-Каїдою.

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В обговоренні у Білому дому взяли участь радник із національної безпеки Роберт О’Браєн, міністр оборони Марк Еспер і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Що відбувається в Сомалі

Наразі в Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військових. Місцевій владі вони допомагають боротися з радикальним угрупуванням ісламізму Аш-Шабаб.

Водночас президент Сомалі Мохамед Абдуллахі заявив, що він хотів би, щоб американські війська залишилися, адже його країна за підтримки США перебуває на межі розгрому повстанців Аль-Шабааб.