Поліція розігнала натовп людей в Ліверпулі за кілька годин до вступу в силу нових обмежень на коронавірус.

Кадри в соціальних мережах показують, як люди танцюють та оточують поліцейську машину на Концертній площі міста.

Ліверпуль став єдиним регіоном, в якому діють найсуворіші правила: паби та бари не обслуговують гостей.

Мер Ліверпуля Джо Андерсон сказав, що такі дії громадян ганьблять місто.

— Відділення інтенсивної терапії Ліверпуля заповнені більш ніж на 90%, і незабаром очікується, що місто досягне рівня зайнятості ліжок, спостережуваного під час першої хвилі Covid-19, – сказав член кабінету Міністрів охорони здоров’я та соціальної допомоги дорослим при міській раді Ліверпуля Пол Брант.

У Ліверпулі будуть закриті паби та бари, а також тренажерні зали, розважальні центри, букмекерські контори та казино.

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За даними поліції Мерсісайда, натовп людей розігнали швидко. Арешти та повідомлення про фіксовані штрафи не надходили.

— Ми розуміємо, що нові правила розчаровують деяких осіб, проте продовжуватимемо радити дотримуватися карантинних заходів для безпеки, — сказав головний керівник Пітер Костелло.

Мер Ліверпуля розповів про статистику захворювання Covid-10 в місті.

— 300 осіб в лікарні та 30 людей загинули за один тиждень. Ігнорування цих правил є причиною того, що ми продовжуємо дотримуватися заходів безпеки, — написав Джон Андерсон на своїй сторінці в Twitter.

Жорсткий карантин в Англії

З 14 вересня поліція Англії отримала повноваження штрафувати групи людей чисельністю понад шість осіб в громадських місцях.

Посилення карантинних заходів пов’язано зі зростанням кількості хворих людей.

Фото: Dreamsteam