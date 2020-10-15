Байден визначив пріоритети у відносинах з Україною у разі перемоги на виборах США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домогтися припинення бойових дій на сході України та допомогти у боротьбі проти корупції у разі своєї перемоги на президентських виборах.

Про це йдеться в офіційній заяві кампанії Байдена/Гарріс під назвою Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною.

– Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного майбутнього, на яке вона заслуговує, – йдеться у заяві.

За його словами, він обіцяє надати військову допомогу для боротьби з російським агресором.

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Джо Байден планує заохотити український уряд, бізнес та громадянське суспільство до активної боротьби з корупцією задля верховенства права та економічних можливостей.

Окрім того, у заяві зазначено, що Байден розуміє те, що не зміг зрозуміти Трамп – Україна веде боротьбу за захист своєї незалежності та суверенітету. А успіх у цій боротьбі сприятиме кращій безпеці та стабільності Європи, що є в інтересах Америки.

Вибори президента США

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Перші дебати між кандидатами у президенти США на виборах 2020 Дональдом Трампом та Джо Байденом пройшли 30 вересня. Тоді діалогу не було, зустріч перетворилася на хаос через взаємні звинувачення.

За результатами першого туру, Байден випередив Трампа на 10%. Друга зустріч була запланована на 15 жовтня, однак її скасували. Проте Трамп наполягає на проведенні других дебатів.