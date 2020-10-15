Через зростання кількості хворих на коронавірус у Португалії запроваджують режим надзвичайного стану.

Постанова уряду розрахована на 15 днів, додатково її має схвалити парламент.

Нововведення дозволяють обмежувати пересування громадян.

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Згідно з новими правилами, у громадських зборах можуть брати участь до п’яти осіб, у приватних вечірках – менше 50.

У громадських місцях громадяни мають перебувати у масках і дотримуватися дистанції.

14 жовтня у країні виявили рекордний добовий приріст хворих – 2 072 людини.

Карантин у Франції

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Франції з 17 жовтня запроваджується комендантська година.

Обмеження діятимуть чотири тижні.

Заходи торкнуться жителів Парижа, Ліона, Марселя і Тулузи.