Через зростання кількості хворих на коронавірус у Португалії запроваджують режим надзвичайного стану.
Постанова уряду розрахована на 15 днів, додатково її має схвалити парламент.
Нововведення дозволяють обмежувати пересування громадян.
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Згідно з новими правилами, у громадських зборах можуть брати участь до п’яти осіб, у приватних вечірках – менше 50.
У громадських місцях громадяни мають перебувати у масках і дотримуватися дистанції.
14 жовтня у країні виявили рекордний добовий приріст хворих – 2 072 людини.
Карантин у Франції
Через погіршення ситуації з коронавірусом у Франції з 17 жовтня запроваджується комендантська година.
Обмеження діятимуть чотири тижні.
Заходи торкнуться жителів Парижа, Ліона, Марселя і Тулузи.