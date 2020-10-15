Станом на 15 жовтня, у світі на коронавірус захворіли 38 426 373 людини, одужали понад 26,5 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

26 594 628 пацієнтам вдалося видужати. Кількість померлих зросла до 1 091 245 осіб.

Країни, де найбільше випадків коронавірусу:

США – 7 911 497;

Індія – 7 239 389;

Бразилія – 5 140 863;

Росія – 1 332 824;

Аргентина – 931 967.

Країни, де найбільше людей померли від вірусу:

США – 216 734;

Бразилія – 151 747;

Індія – 110 586;

Мексика – 84 891;

Велика Британія – 43 245.

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Карантин у світі

У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавирусу.

Комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.

У Нідерландах через спалах захворюваності на коронавірус введені додаткові заходи, які набирають чинності 14 жовтня в 22.00.

Закриваються заклади громадського харчування за винятком тих, які знаходяться в готелях та аеропортах.

Коронавірус у світі

Для поріняння, статистика коронавірусу в світі на 14 жовтня свідчила про 38 066 297 хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 1 085 411 людина.