Влада Ізраїлю ухвалила рішення відновити міжнародне авіасполучення.

Постанова розпочне діяти опівночі з 15 на 16 жовтня 2020 року.

З цього часу аеропорт імені Бен-Гуріона відновить роботу.

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Згідно з правилами, ізраїльтяни, які відвідали країни зеленої зони, після повернення не зобов’язані будуть перебувати на 14-денній самоізоляції.

Карантин в Ізраїлі

З 25 вересня через погіршення ситуації з коронавірусом і боротьбу з другою хвилею пандемії Ізраїль оголосив повний карантин.

Про рішення запровадити найжорсткіші карантинні заходи повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Заходи запроваджувалися у країні на два тижні – їхнє продовження залежить від загальної епідситуації в країні і світі.

Джерело: The Jerusalem Post