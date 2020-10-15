Влада Ізраїлю ухвалила рішення відновити міжнародне авіасполучення.
Постанова розпочне діяти опівночі з 15 на 16 жовтня 2020 року.
З цього часу аеропорт імені Бен-Гуріона відновить роботу.
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Згідно з правилами, ізраїльтяни, які відвідали країни зеленої зони, після повернення не зобов’язані будуть перебувати на 14-денній самоізоляції.
Карантин в Ізраїлі
З 25 вересня через погіршення ситуації з коронавірусом і боротьбу з другою хвилею пандемії Ізраїль оголосив повний карантин.
Про рішення запровадити найжорсткіші карантинні заходи повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Заходи запроваджувалися у країні на два тижні – їхнє продовження залежить від загальної епідситуації в країні і світі.
Джерело: The Jerusalem Post