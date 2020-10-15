Катастрофа МН17: РФ виходить з консультаційної групи

Росія виходить з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами з приводу авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Україною 17 липня 2014 року.

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають міждержавну скаргу Нідерландів в Європейський суд з прав людини у зв’язку з катастрофою рейсу МН17 в липні 2020 року ударом по російсько-нідерландським відносинам.

Серед аргументів МЗС РФ називає прагнення Нідерландів покласти односторонню відповідальність за те, що трапилося на Росію.

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До слова, консультаційна група РФ, Австралії та Нідерландів розпочала свою роботу у 2018 році.

Також російська сторона вказує на те, що Австралія та Нідерланди були націлені лише на те, щоб домогтися від РФ визнання провини та отримання компенсацій для родичів загиблих.

– Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь в них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій повністю лежить на офіційній Гаазі, – заявили у прес-службі МЗС РФ.

Катастрофа Boеing-777 рейсу MH17

17 липня 2014 року над Донбасом сталася катастрофа МН17 – збили Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули 298 осіб – усі пасажири та весь екіпаж.

За шість років розслідування слідчі дійшли висновків, що лайнер було збито ракетою з БУКа, який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді, місце дислокації якої в Курську.

Джерело: МЗС РФ