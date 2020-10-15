Молоді здорові люди можуть не потрапити до категорії тих, хто вакцинується від коронавірусу, аж до 2022 року.

Адже пріоритет під час вакцинації надаватимуть іншим категоріям населення. Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

– Більшість погоджується з тим, що вакцинацію потрібно починати з працівників сфери охорони здоров’я та з тих, хто перебуває на передовій у цій боротьбі. Мусимо визначити, хто з них піддається найбільшому ризику, а вже потім будуть люди похилого віку. З’явиться багато інструкцій, але я думаю, що звичайній молодій здоровій людині, можливо, доведеться почекати вакцини до 2022 року.

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Також, на думку експерта, хибною є думка, що коли люди вакцинуються, то відразу все повернеться до норми.

Вона сподівається, що до 2021 року в світі з’явиться хоча б одна безпечна і ефективна вакцина від коронавірусу, однак такий препарат буде доступний в обмежених обсягах.

Напередодні Сумія Свамінатан заявила, що вже 10 вакцин від Covid-19 проходять фінальний етап тестувань. Однак достатню кількість даних щодо вакцин, які дозволять передати їх регуляторним органам, вдасться зібрати з грудня 2020 року до початку 2021-го.

Джерело: CNBS