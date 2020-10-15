Спікер парламенту Киргизстану Канатбек Ісаєв відмовився очолити країну після відставки Сооронбая Жеенбекова, тому обов’язки президента тимчасово взяв на себе прем’єр-міністр Садир Жапаров.

Про це він повідомив учасникам мітингу біля стін Будинку уряду.

– Сооронбай Жеенбеков написав заяву про відставку. Спікер Канатбек Ісаєв відмовився від виконання обов’язків президента. Сьогодні виконання повноважень президента і посада прем’єр-міністра перейшли до мене, – сказав він.

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Жапаров також закликав мітингувальників розійтися.

Відставка Жеенбекова

Сооронбай Жеенбеков 15 жовтня оголосив про відставку з посади президента Киргизстану.

За його словами, через напружену політичну ситуацію у Бішкеку Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, а він підписав укази про відповідні призначення, але це не допомогло.

Ще вчора він говорив, що піде з посади, коли відбудуться парламентські вибори.

Джерело: АКИpress

Фото: president.kg