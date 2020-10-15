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Факти / Світ

Трамп більш не заразний коронавірусом – головний інфекціоніст США

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі перевірив останні медичні дані Дональда Трампа і зробив висновок, що глава Білого дому не заразний Covid-19.

Дослідження проводили за запитом Адміністрації Трампа. Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі і заступник директора Кліфорд Лейн перевірили загальну кількість тестувань президента та заявили, що він здоровий.

Національні інститути охорони здоров’я США – установа МОЗ США, яка складається з 27 інститутів і дослідних центрів.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і, ймовірно, зможе повернутися до публічним виступам в суботу.

Джерело: CNN

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