PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп не планує жорсткий карантин у разі другої хвилі Covid-19 у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.

Про це глава Білого дому заявив у інтерв’ю Fox Business.

– Ми більше не будемо запроваджувати локдаун, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Дональд Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на Covid-19, як це було у штатах Аризона та Техас.

Читайте: Трамп більш не заразний коронавірусом – головний інфекціоніст США

Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.

Коронавірус у Трампа

Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.

Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.

7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і може повернутися до публічних виступів.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка