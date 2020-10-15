Президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.
Про це глава Білого дому заявив у інтерв’ю Fox Business.
– Ми більше не будемо запроваджувати локдаун, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
Дональд Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на Covid-19, як це було у штатах Аризона та Техас.
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Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.
Коронавірус у Трампа
Дональд Трамп захворів на коронавірус 2 жовтня. Тестування підтвердило вірус у нього і дружини Меланії.
Спочатку президент США планував продовжувати працювати, але пізніше його госпіталізували до лікарні.
7 жовтня у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу.
Його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і може повернутися до публічних виступів.