У Москві до нічних клубів пускатимуть за QR-кодом або СМС

У Москві з 19 жовтня вводять систему ідентифікації відвідувачів нічних клубів за QR-кодом.

Таке рішення було ухвалене мером міста Сергієм Собяніним через поширення коронавірусу.

Такі заходи діятимуть при вході у нічні клуби, бари, розважальні заклади, які працюють з 0.00 до 6.00.

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Входячи в заклад, відвідувачі повинні будуть сканувати QR-код або відправити СМС на спеціальний короткий номер 7377, реєструючи так свій номер телефону.

– Зрозуміло, сама реєстрація номерів телефонів не завадить поширенню коронавірусу. Однак у разі подальшого виявлення інфекції у будь-кого з відвідувачів, можна буде оповістити всіх присутніх людей про те, що вони виявилися у зоні ризику і повинні пройти тестування на Covid-19, – заявив Сергій Собянін.

Штраф за відсутність QR-кодів при вході у розважальні нічні заклади у Москві після 19 жовтня складатиме від 300 до 500 тис. рублів.

Коронавірус у світі

У Нідерландах через сплеск захворюваності на коронавірус посилили карантинні заходи. У країні закрили заклади громадського харчування за винятком тих, які знаходяться у готелях та аеропортах. Однак кафе і ресторани зможуть обслуговувати замовлення take away.

У Португалії запроваджують режим надзвичайного стану через велику кількість хворих на коронавірус. Нововведення дозволяють обмежувати пересування громадян, а у громадських місцях усі повинні перебувати у масках.

У Франції була введена комендантська година.

Джерело: LIFE SHOT