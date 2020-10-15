У США заявили про підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.

– Ми рішуче підтримуємо народ Білорусі, який вимагає від лідерів країни відповідальності за придушення демократії, – зазначив Майк Помпео.

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Крім того, Помпео нагадав про санкції, які США запровадили проти Білорусі разом з Канадою та країнами ЄС.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі не вщухають з 9 серпня – дати проведення чергових президентських виборів, на яких, за результатами голосування, перемогу вкотре здобув Олександр Лукашенко.

Громадяни країни не були з ними згодні і вийшли на вулиці з акціями. Однак влада їх не почула, а застосувала силу – людей почали затримувати силовики ОМОН.

Лідери демократичних країн засудили розгін мітингувальників у Білорусі і відповіли санкціями.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Офіс президента