В Італії за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі

На тлі повторної хвилі коронавірусу в Європі Італія фіксує різке зростання випадків смертності.

У четвер, 15 жовтня, кількість смертей внаслідок Covid-19 зросла вдвічі у порівнянні із середою, 14 жовтня.

Міністерство охорони здоров’я Італії зареєструвала 83 смерті, тоді коли минулої доби через ускладнення померло 43 пацієнти.

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За оцінками фахівців, наступні декілька тижнів випадки коронавірусу в Італії будуть стрімко частішати.

Станом на вечір 15 вересня кількість випадків коронавірусу в Італії становить 381 602, з яких летальних випадків – 36 372. Країна займає 17 місце у світовому рейтингу поширення Covid-19.

Європа повертається до карантину

З приходом осені низка європейських країн вдруге вирішили повернутися до карантину.

Італія, окрім низки серйозних обмежувальних заходів, підвищила штраф за відсутність маски до €1000.

У Чехії школи було переведено на змішану форму навчання, а заклади харчування працюють не пізніше, ніж до 20.00.

У Бельгії на місяць було повністю припинено роботу всіх барів та ресторанів.

Уряд Польщі ухвалив рішення про обов’язкове носіння масок, навіть не у громадських місцях.