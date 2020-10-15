ВООЗ застерігає, що кількість смертей від туберкульозу може зрости

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у 2020 році через поширення коронавірусу ситуація з туберкульозом погіршилась. Боротьба проти цієї хвороби опинилась під загрозою через відсутність належного фінансування.

У 2020 році, через оголошення пандемії Covid-19, на профілактику, діагностування та лікування туберкульозу було виділено лише $6,5 млрд, що у два рази менше, ніж раніше.

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За їхніми даними, з 2015 до 2019 року захворюваність скоротилась на 9%, а смертність на 14%.

У 2019 році від туберкульозу померли 1,4 млн осіб, кількість хворих становила 10 млн. У 3 млн пацієнтів хворобу або не виявили, або дані не потрапили в офіційну статистику.

За даними ВООЗ, за останні два роки 14 млн людей лікувалися від туберкульозу.

Туберкульоз у світі

Близько 1,4 млн осіб у світі можуть померти від туберкульозу через обмежувальні заходи, введені у рамках боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона та університету Джона Хопкінса.

Воно було складено на основі даних про те, як країни, де зафіксовано найбільшу кількість випадків Covid-19, в умовах ізоляції діагностують туберкульоз і лікують його.

Джерело: ООН