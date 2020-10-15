Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков ухвалив рішення піти у відставку.

Він заявив, що через напружену політичну ситуацію у Бішкеку Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, а він підписав укази президента Киргизстану про відповідні призначення. Однак це не допомогло.

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– Агресія не вщухає, вимоги щодо моєї негайної відставки тривають. З одного боку – протестувальники, з іншого – правоохоронні органи. Правоохоронці зобов’язані застосовувати зброю для захисту держрезиденції. У такому разі проллється кров, це неминуче, – зазначив Жеенбеков.

За його словами, головним пріоритетом є цілісність країни, єдність народу та спокій у суспільстві.

– Немає нічого ціннішого для мене, ніж життя кожного мого співвітчизника. Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому ухвалив рішення піти у відставку, – заявив Сооронбай Жеенбеков.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через попередні результати парламентських виборів.

Демонстрантам не сподобалося, що крісла в парламенті отримають дві партії – Бірімдік, до складу якої входить рідний брат чинного президента країни, а також Мекен Киргизстан, яку нібито фінансує екс-заступник глави Державної митної служби.

На виборах були представлені 12 партій, представники 11 з них вийшли на вулиці Бішкека з протестами.

Однак незабаром демонстрації переросли в безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики проти активістів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь від мітингувальників отримали коктейлі Молотова і камені.

6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними парламентські вибори.

Джерело: Адміністрація президента Киргизстану