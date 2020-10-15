09:07 -

У Могильові з університету відрахували двох учасників протестів. Формально причинами для відрахування стали дві години пропуску фізкультури і незалік з цього предмету.

Раніше хлопці влаштовували міні-пікет біля університету, брали участь в акціях протесту. Одного з них за це навіть заарештовували і штрафували.

Відразу після відрахування одному зі студентів вручили повістку до військкомату – хлопця забирають в армію.