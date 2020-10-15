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Жовтень, 15 в 9:15
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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09:15
-
15 жовтня
Вранці 15 жовтня у Мінську люди продовжують виходити на поодинокі акції протесту і перекривають дороги.
09:10
-
15 жовтня
Ще один шахтар Білоруськалію прикував себе ланцюгом. Він відмовляється виходити на поверхню.
09:07
-
15 жовтня
У Могильові з університету відрахували двох учасників протестів. Формально причинами для відрахування стали дві години пропуску фізкультури і незалік з цього предмету.
Раніше хлопці влаштовували міні-пікет біля університету, брали участь в акціях протесту. Одного з них за це навіть заарештовували і штрафували.
Відразу після відрахування одному зі студентів вручили повістку до військкомату – хлопця забирають в армію.
19:50
-
14 жовтня
Українського посла Ігоря Кизима викликали 14 жовтня в МЗС Білорусі, щоб вручити ноту з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.
Цей документ у Мінську називають “недружнім і дискримінаційним”, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі та підриває довіру в двосторонніх відносинах.
17:46
-
14 жовтня
Суд у Мінську заарештував на 10 діб багаторазову чемпіонку Білорусі з тайського боксу і К1, триразового бронзового призера чемпіонатів Європи з муай-тай Олександру Ситникову.
Її затримали 13 жовтня за участь в акціях протесту.
14:43
-
14 жовтня
Білоруські опозиціонери Антон Роднєнков і топ-менеджер IT-компанії Максим Богрєцов виїхали до Москви.
Обидва входять до Координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі. За словами Роднєнкова, він перебував в Києві лише перший тиждень після свого приїзду.
12:20
-
14 жовтня
Україна приєднається до введених раніше санкцій проти Білорусі з боку Європейського союзу.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.
19:17
-
13 жовтня
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі.
Він охоплює
санкції проти Олександра Лукашенка.
Про це він сказав в ході розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Джерело: eeas.europa.eu
18:23
-
13 жовтня
Речник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано розкритикував дії білоруської влади проти власного народу.
Дипломат вважає, що вона не лише втратила свою легітимність, а й повагу населення Білорусі та міжнародного співтовариства.
Джерело: ec.europa.eu
15:55
-
13 жовтня
Люди 13 жовтня продовжують вишиковуватися у ланцюги солідарності.
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