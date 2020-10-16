Байден виступив за легалізацію марихуани в США на федеральному рівні

Кандидат на посаду президента США від демократів Джо Байден підтримав легалізацію марихуани.

Він зазначив, що за вживання наркотиків людей варто відправляти на обов’язкове лікування, а не за ґрати.

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– Ми повинні будувати клініки для того, щоб вилікувати цих людей від наркозалежності. Ми повинні декриміналізувати марихуану, щоб справи, пов’язані з цим, не враховувалися для людей, і під час затримання поліцією людина могла сказати, що у неї немає кримінальної історії, – підкреслив Байден.

У США зберігання і куріння марихуани заборонене на федеральному рівні, проте в окремих штатах її вживання дозволене в рекреаційних цілях.

Легалізація марихуани в Україні

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Україна зараз не готова до легалізації зброї, проституції і легких наркотиків навіть в медичних цілях.

Щодо останнього голова Ради висловився категорично проти.