PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Байден виступив за легалізацію марихуани в США на федеральному рівні

Кандидат на посаду президента США від демократів Джо Байден підтримав легалізацію марихуани.

Він зазначив, що за вживання наркотиків людей варто відправляти на обов’язкове лікування, а не за ґрати.

Читайте: Вживання марихуани збільшує ризик інфікування Covid-19

– Ми повинні будувати клініки для того, щоб вилікувати цих людей від наркозалежності. Ми повинні декриміналізувати марихуану, щоб справи, пов’язані з цим, не враховувалися для людей, і під час затримання поліцією людина могла сказати, що у неї немає кримінальної історії, – підкреслив Байден.

У США зберігання і куріння марихуани заборонене на федеральному рівні, проте в окремих штатах її вживання дозволене в рекреаційних цілях.

Легалізація марихуани в Україні

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Україна зараз не готова до легалізації зброї, проституції і легких наркотиків навіть в медичних цілях.

Щодо останнього голова Ради висловився категорично проти.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх