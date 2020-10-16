Через погіршення ситуації з коронавірусом в Європі Бельгія посилює карантинні заходи.

Нові обмеження розпочнуть діяти з 19 жовтня, в країні запровадять комендантську годину – заборона залишати свої будинки з опівночі до 5.00.

Крім того, громадяни країни можуть мати лише один контакт за межами свого житла. Всіх за можливості переведуть на віддалену роботу.

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На місяць у країні зачинять бари і ресторани.

Карантин у Європі

Через погіршення епідситуації європейські країни почали посилювати карантин.

Про посилення обмежувальних заходів вже заявили у Франції, Німеччині, Іспанії, Італії.

Через коронавірус ЄС скасував саміт, який мав відбутися у листопаді в Берліні.

Джерело: The Brussels Times