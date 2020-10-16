Президент США Дональд Трамп вважає себе другим після Ісуса Христа за популярністю у світі.
– Якось мені сказали: Ви найпопулярніша людина у світі наразі. Але я відповів, що це не так.
А мої співрозмовники поцікавилися: І хто ж більш знаменитий? І я відповів: Ісус Христос, – зазаначив Трамп на мітингу в Грінвіллі (штат Північна Кароліна).
Також він додав, що дивлячись в небо, розуміє, що Ісус лідирує з великим відривом.
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Вибори президента у США
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.
Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.
Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.