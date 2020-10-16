Президент США Дональд Трамп вважає себе другим після Ісуса Христа за популярністю у світі.

– Якось мені сказали: Ви найпопулярніша людина у світі наразі. Але я відповів, що це не так.

А мої співрозмовники поцікавилися: І хто ж більш знаменитий? І я відповів: Ісус Христос, – зазаначив Трамп на мітингу в Грінвіллі (штат Північна Кароліна).