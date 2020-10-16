Встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі було пропозицією Вірменії. Запрошення на переговори Азербайджан отримав від Російської Федерації.

Про це в інтерв’ю розповів азербайджанський президент Ільхам Алієв.

За його словами, азербайджанська сторона погодилась припинити вогонь для обміну полоненими та тілами загиблих військовослужбовців.

– Однак їм це потрібно було для того, щоб виграти час, щоб зібрати сили та атакувати знову. І не минуло дня, як вони здійснили той жорстокий обстріл Гянджи, – наголосив президент Азербайджану.

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Війна за Нагірний Карабах

Вірменія готова розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабаху. Вони готові, задля припинення вогню, співпрацювати з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі на основі домовленостей 1994-1995 років.

Обидві країни за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня домовилися про припинення вогню.

Того самого дня військові відомства Вірменії та Азербайджану почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання домовленостей.

Джерело: A Haber