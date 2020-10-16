PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Перетворює людей на мавп – Росія розповсюджує фейки про британську вакцину

Росія поширює неправдиву інформацію щодо вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету.

Міністр закордонних справ Великої Британії вважає, що Росія навмисне запустила інформаційну кампанію проти британської вакцини.

У мережі публікують низку зображень та відео, які закликають уникати вакцини, мовляв, вона перетворює людей на мавп.

Такі плітки поширили тому, що Оксфордська вакцина передбачає використання вірусу шимпанзе – це поширена практика у медицині.

Читайте: Для тестування вакцини від Covid-19 залучать понад 4 тис. українців

ЗМІ стверджують, що поширення фейків – це спосіб Росії просунути свою вакцину в деяких країнах.

У Британії проводять фінальні випробування вакцини

У Великій Британії проводять фінальні тестування вакцини від коронавірусу. Компанія-виробник Novavax, Inc. обере 10 тис. кандидатів у віковому діапазоні 18-84 роки.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка