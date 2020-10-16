Перетворює людей на мавп – Росія розповсюджує фейки про британську вакцину

Росія поширює неправдиву інформацію щодо вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету.

Міністр закордонних справ Великої Британії вважає, що Росія навмисне запустила інформаційну кампанію проти британської вакцини.

У мережі публікують низку зображень та відео, які закликають уникати вакцини, мовляв, вона перетворює людей на мавп.

Такі плітки поширили тому, що Оксфордська вакцина передбачає використання вірусу шимпанзе – це поширена практика у медицині.

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ЗМІ стверджують, що поширення фейків – це спосіб Росії просунути свою вакцину в деяких країнах.

У Британії проводять фінальні випробування вакцини

У Великій Британії проводять фінальні тестування вакцини від коронавірусу. Компанія-виробник Novavax, Inc. обере 10 тис. кандидатів у віковому діапазоні 18-84 роки.