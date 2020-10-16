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Посла РФ викликали в МЗС Нідерландів для консультацій

Посла РФ в Нідерландах Олександра Шульгіна в четвер, 15 жовтня, викликали в МЗС країни з приводу відмови Москви брати участь в консультаціях щодо відповідальності за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Про це йдеться в листі глави МЗС Нідерландів Стефа Блока на адресу Палати представників.

Це послання також передали самому російському послу.

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Дипломат зазначив, що, незважаючи на одностороннє рішення РФ, переговори щодо виплати компенсації сім’ям загиблих продовжаться.

Вихід Росії з консультацій щодо МН17

15 жовтня Росія заявила про вихід з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами щодо авіакатастрофи рейсу МН17 на Донбасі 17 липня 2014 року.

У МЗС Росії вважають міждержавну скаргу Нідерландів в Європейський суд з прав людини у зв’язку з катастрофою рейсу МН17 в липні 2020 року ударом по російсько-нідерландським відносинам.

У МЗС України цей крок вважають свідченням страху Росії перед правдою.

Джерело: app.1848.nl

Фото: Dreamstime

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