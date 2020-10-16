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Расизм, клімат та Covid-19: в США оголосили теми другого туру дебатів Трампа і Байдена

В США оголосили теми другого туру дебатів між Дональдом Трампом та Джо Байденом у рамках президентських виборів 2020.

Кандидати обговорюватимуть питання расизму, коронавірусу, кліматичних змін та національної безпеки США.

Вибори в США: список тем на другий тур дебатів Трамп-Байден

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Другий тур дебатів в США відбудеться наступного четверга, 22 жовтня.

Секретна служба США вже розпочала підготовку до безпечного проведення дебатів.

На початку жовтня кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден висловився про можливе скасування дебатів з Дональдом Трампом через коронавірус, яким хворів президент.

Особистий лікар Трампа та безліч інших спеціалістів виступали з офіційними заявами про те, що президент США повністю вилікувався від коронавірусу, однак Байден до останнього хотів добитися скасування дебатів.

Дональд Трамп протягом 2-5 жовтня перебував на лікуванні у Національному військово-медичного центрі, а вже 6 жовтня заявив про готовність дебатувати з Джо Байденом.

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