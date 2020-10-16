Всесвітня організація охорони здоров’я провела дослідження препарату Ремдесивір, який використовують для лікування коронавірусу.

Результати показали, що препарат майже не впливає на ризик померти через ускладнення Covid-19. Ремдесивір не допомагає швидше одужати пацієнтам.

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Дослідження ВООЗ охопили 11 тис. людей з коронавірусною хворобою. Саме вони випробували ефективність препаратів.

Також неефективними в лікуванні виявилися гідроксихлорин, лопінавір/ритонавір та інтерферон.

ВООЗ продовжить досліджувати інші ймовірні препарати для лікування коронавірусного захворювання.

Ремдесивір проти коронавірусу

Согласно прошлым исследованиям, Ремдесивір був ефективним у боротьбі з коронавірусом.

Це був єдиний препарат, який дозволили для лікування Covid-19 від Управління з продовольства і медикаментів США. Дональд Трамп лікувався цим препаратом. Також його дозволили використовувати у ЄС.

Наступного тижня до України має прийти перша партія ремдесивіру. Міністерство охорони здоров’я отримає 18 тис. доз.

Джерело: MedRxiv