Всесвітня організація охорони здоров’я провела дослідження препарату Ремдесивір, який використовують для лікування коронавірусу.
Результати показали, що препарат майже не впливає на ризик померти через ускладнення Covid-19. Ремдесивір не допомагає швидше одужати пацієнтам.
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Дослідження ВООЗ охопили 11 тис. людей з коронавірусною хворобою. Саме вони випробували ефективність препаратів.
Також неефективними в лікуванні виявилися гідроксихлорин, лопінавір/ритонавір та інтерферон.
ВООЗ продовжить досліджувати інші ймовірні препарати для лікування коронавірусного захворювання.
Ремдесивір проти коронавірусу
Согласно прошлым исследованиям, Ремдесивір був ефективним у боротьбі з коронавірусом.
Це був єдиний препарат, який дозволили для лікування Covid-19 від Управління з продовольства і медикаментів США. Дональд Трамп лікувався цим препаратом. Також його дозволили використовувати у ЄС.
Наступного тижня до України має прийти перша партія ремдесивіру. Міністерство охорони здоров’я отримає 18 тис. доз.
Джерело: MedRxiv