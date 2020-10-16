Через погіршення епідситуації у Європі саміт ЄС, який мав відбутися у листопаді у Берліні, скасували.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час брифінгу у Брюсселі 16 жовтня.

– Через необхідність обмежити контакти це правильний крок, – зазначила Ангела Меркель.

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Карантин у Німеччині

У жовтні у Німеччині значно погіршилася епідситуація – у країні фіксують понад 7 тис. нових випадків коронавірусу.

Через це у країні посилюють протиепідемічні заходи.

Згідно з новими правилами, бари і ресторани у Берліні і Франкфурті-на-Майні працюватимуть до 23.00, обмежується і час роботи магазинів. Аптеки та заправки в країні працюватимуть без змін. Більше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.