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Факти / Світ

Саміт ЄС скасували через погіршення ситуації з коронавірусом

Через погіршення епідситуації у Європі саміт ЄС, який мав відбутися у листопаді у Берліні, скасували.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час брифінгу у Брюсселі 16 жовтня.

– Через необхідність обмежити контакти це правильний крок, – зазначила Ангела Меркель.

Читайте: Польща і Німеччина запровадили нові обмежувальні заходи через Covid-19

Карантин у Німеччині

У жовтні у Німеччині значно погіршилася епідситуація – у країні фіксують понад 7 тис. нових випадків коронавірусу.

Через це у країні посилюють протиепідемічні заходи.

Згідно з новими правилами, бари і ресторани у Берліні і Франкфурті-на-Майні працюватимуть до 23.00, обмежується і час роботи магазинів. Аптеки та заправки в країні працюватимуть без змін. Більше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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