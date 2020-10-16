Швейцарія ввела санкції проти РФ за будівництво Керченського мосту

Швейцарський уряд запровадив санкції проти чотирьох компанії та двох росіян, які брали участь у будівництві Керченського мосту у Криму.

Санкційні обмеження запроваджені щодо Олександра Ганова – гендиректора компанії Grand Service Express, яка є оператором залізничних послуг між Росією та незаконно анексованим Кримом та заступника гендиректора з інфраструктурних проектів компанії Стройгазмонтаж Леоніда Риженькіна. Він з 2015 року наглядав за будівництвом Керченського мосту, включно із залізничною частиною.

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Окріс того, під санкції підпадають чотири компанії: АО Ленпромтранспроект, АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск, Федеральне державне унітарне підприємство Крымская железная дорога та Кримська перша страхова компанія .

Запроваджені Швейцарією санкції передбачають повне замороження фінансових активів людей та юридичних осіб на території європейської країни та заборона в’їзду на її територію.

Санкції проти РФ за будівництво Керченського мосту

На початку жовтня 2020 року ЄС ухвалив рішення розширити санкції проти Росії за будівництво Керченського мосту.

До санкційного списку додали двох росіян та чотири установи. Санкції нині поширюються на 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Їм заборонений в’їзд у ЄС, а їхні активи заморожені.

Джерело: Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії